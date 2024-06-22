استطلاع رأي لـ"القناة 12": 51% من الإسرائيليين لا يؤمنون بنصر كامل ضد حماس

وطن: كشف استطلاع رأي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن 51% من الإسرائيليين يعتقدون أنه من غير الممكن تحقيق نصر كامل ضد حماس.

وبحسب التقرير، يعتبر الإسرائيليون بأن أداء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال الحرب كان ضعيفاً، ومثله وزير المالية يتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. كذلك، فضّل 56% من المستطلعين ألا يضم الائتلاف المقبل أحزاباً حريدية متطرفة.

وكان معهد دراسات "الأمن القومي الإسرائيلي" قد نشر استطلاعاً للرأي، كشف فيه أنّ تصور الإسرائيليين لـ"إنجازات الجيش" في حربه على غزة يشهد انخفاضاً كبيراً، وسط شكوك بشأن الغرض من الحرب بعد نحو 8 أشهر على بدايتها.

ويكشف الاستطلاع، الذي أجراه المعهد في أيار/مايو الجاري، أن 34% فقط من الجمهور الإسرائيلي راضين عما سموه "إنجازات الجيش"، ما يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما كانت النسبة تتجاوز 52%.

كما يشير الاستطلاع الى انخفاض في تصور الإسرائيليين لـ"النصر"، بعدما بات 61% فقط من المشاركين يؤمنون أنّ "الجيش" الإسرائيلي "سينتصر" في غزة، مقارنةً بـ 92% في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد بداية الحرب الإسرائيلية.

المصدر: "الميادين+ "الصحافة العبرية"