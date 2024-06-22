استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، استشهاد الطفل محمد مراد أحمد حوشية (12 عاما)، متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها، قبل نحو أسبوع في رام الله.

وكان الطفل حوشيه وهو من بلدة قطنة شمال غرب القدس، قد أصيب بجروح حرجة، في الرابع عشر من الشهر الجاري، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة.

ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 550 شهيدا، بينهم 135 طفلا.