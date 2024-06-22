منظمة البيدر:مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال يقتحمون حظائر أغنام في تجمع عين العوجا شمال أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حظائر للأغنام في تجمع "راس عين العوجا" البدوي شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في بيان صحفي، بأن المستوطنون بحماية جيش الاحتلال داهموا منذ ساعات الصباح الباكر تجمع راس العوجا،واقتحموا منازل وحظائر اغنام تعود ملكيتها للمواطنين زهران وجلال رشايدة من سكان التجمع ،بدعوى البحث عن أغنام "مسروقة"، وفتشوا حتى اللحظة 7حظائر ومنازل .

وأشار المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق االبدو، إلى أن هذا الاقتحام يقوده المستوطن المعروف بسرقته للأراضي الفلسطينية في العوجا "عومر" ولديه مزرعة نخيل وأغنام في العوجا، مبينا أن تجمع العين يقنطه حوالي 1000 مواطن من عائلات بدوية.