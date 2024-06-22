محدّث| الاحتلال يصيب شابا بالرصاص عقب اقتحام مدينة جنين

وطن: أصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام حي الجابريات في جنين، ومحاصرة منزل.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي، عقب محاصرة قوات الاحتلال أحد المنازل في الحي، ومطالبة سكانه عبر مكبرات الصوت بالخروج، ومنعت طواقم الإسعاف من التوجه إلى المكان.

واضافت، أن تلك القوات بتعزيزات عسكرية تشن حملة تمشيط وتفتيش واسعة في الحي، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

وكانت قوة خاصة من "المستعربين" تسللت إلى الحي، بمساندة قوات الاحتلال، وسط اطلاق كثيف للرصاص.

فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات برقين، وواد برقين، وقباطية، وعرابة، ويعبد، ونصبت حواجز عسكرية.

يتبع...