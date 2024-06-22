شهيد وجرحى في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمدينة رفح

وطن: استشهد مواطن، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال تجمعا للمواطنين شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وتشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات وسط مدينة رفح، وتنسف مبانٍ سكنية.

وأعلن الهلال الأحمر عن استهداف الاحتلال بشكل مكثف ما ادعى إنها "مناطق آمنة" في مواصي خان يونس، ورفح، فيما يشكل النزوح الكبير للمواطنين عبئا على الخدمات الطبية مع استمرار إغلاق معبر رفح، منذ السابع من شهر أيار/مايو الماضي.

وأكد أن الطواقم الطبية في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى المستلزمات الصحية، والمحاولات حثيثة لتفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ شمال قطاع غزة، لمعالجة تداعيات العدوان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,431 مواطنا، وإصابة 85,653 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.