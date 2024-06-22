أونروا: 76% من مدارس غزة تحتاج لإعادة بناء وتأهيل بعد 9 أشهر من الحرب

وطن: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم إن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة ماسة إلى إعادة بناء أو تأهيل شامل، بحسب تقديرات مجموعة التعليم العالمية.

وأشارت الأونروا في بيان نشرته على منصة إكس إلى جهودها المستمرة للوصول إلى الأطفال عبر أنشطة تعليمية وترفيهية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان هناك.

وأكدت الأونروا أن التعليم يمثل حقاً أساسياً لكل إنسان، داعيةً في الوقت ذاته إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، الذي يشهد تدهوراً مستمراً للأوضاع الإنسانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل تسعة أشهر.

وتأسست مجموعة التعليم كآلية للتنسيق بين المنظمات العاملة في مجال الاستجابة الإنسانية، خصوصاً فيما يتعلق بالتعليم في حالات النزوح الداخلي، وذلك في عام 2007.

المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول