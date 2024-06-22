لأول مرة.. طلبة الضفة يؤدون امتحانات "التوجيهي" بلا غزة

وطن: يتوجه صباح اليوم السبت، نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية والخارج، إلى 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" والتي ستستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

وفي مشهد لم يحصل من قبل، سيحرم نحو 39 ألف طالب وطالبة من سكان قطاع غزة، من تقديم الامتحانات في ظل ما يمر به القطاع من عدوان مدمر.

وسيقدم بعض الطلبة من سكان القطاع ممن تمكنوا من مغادرته قبل احتلال معبر رفح، الامتحانات في بعض الدول التي سافروا إليها، وخاصة مصر.

وسيشارك في الامتحان 1320 طالبًا وطالبة من سكان القطاع، ممن سافرا إلى 29 دولة، منهم 1090 في مصر.

فيما استشهد نحو 450 شهيدا من طلبة الثانوية العامة في غزة والضفة.