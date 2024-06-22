في اقتحام استمر لساعات: الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب المبرح في نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حي رفيديا غربي مدينة نابلس، ومخيم بلاطة شرقًا، في عدوان تخلله اشتباكات واعتداءات جسدية على المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بان آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت مدينة نابلس من المدخلين الشرقي والغربي، وتمركزت في شارع الجامعة بحي رفيديا، ومحيط مخيم بلاطة سبقه اقتحام اخر لمخيم العين غرب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عمارة سكنية في رفيديا، بالقرب من مدرسة كمال جنبلاط للإناث، واعتدت على شاب بالضرب المبرح في شارع الجامعة، وأعاقت عمل الطواقم الطبية التابعة لـ "الهلال الأحمر".

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة بالضرب لشاب (28 عامًا)، اعتدى عليه جنود الاحتلال في حي رفيديا ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت قوات الاحتلال "قناصتها" على أسطح المنازل في محيط مخيم بلاطة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في حي رفيديا ومخيم بلاطة خلال الاقتحام الذي استمر لعدة ساعات.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العين غرب مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدد من الاليات العسكرية، وشرعت في تنفيذ حملة دهم وتفتيش واسعة في منازل المواطنين.

وتصدى المقاومون للاقتحام، واندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم واطرافه .