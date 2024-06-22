مسؤول بالخارجية الأمريكية يستقيل بسبب حرب غزة

وطن: أكدت مصادر أميركية مطلعة استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أندرو ميلر من منصبه، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وموقف الإدارة الأمريكية منها.

وقالت المصادر أن ميلر برر استقالته بأسباب عائلية، في حين أن السبب الحقيقي هو موقف الإدارة الأمريكية من الحرب على غزة.

وكشفت المصادر ذاتها أن ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأميركية من الحرب على غزة، وأنه كان يأمل بتحول ملموس في موقف إدارة الرئيس بايدن، وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة.

ووفق المصادر، فإن ما عزز قرار ميلر بالاستقالة هو موقف الإدارة الأميركية من الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإخفاق الإدارة الأمريكية في معالجة الموقف المتعنت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لـCNN "ان جميع العاملين في وزارة الخارجية متأسفون لاستقالة ميلر، لانه صاحب خبرة عميقة ويقدم يوميا آراء ثاقبة للوزارة"

ويعدّ ميلر أرفع مسؤول في الدبلوماسية الأميركية على اتصال بسياسة الحرب على غزة، يستقيل من منصبه.