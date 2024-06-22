تظاهرة حاشدة للجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها اليوم الجمعة تظاهرة حاشدة يتقدمها رئيس الجالية سامر اصلان وبمشاركة الجاليات العربية والإسلامية والأجانب وعدد من السياسيين والمتضامنين الألمان، ونشطاء حقوق الإنسان، جابت الشارع الرئيسي لمدينة بريمن، دعما للشعب الفلسطيني و استنكارا لاستمرار المجازر والمذابح وحرب الإبادة الشاملة الذي يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي كتب عليها "أوقفوا حرب إبادة أهالي غزة، وعلا صوت المشاركون بالأغاني والأناشيد الوطنية الفلسطينية، والصرخات المستنكرة لجرائم القتل الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالب رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها السيد سامر بلال أصلان، بضرورة وقف إطلاق النار الذي يتعرض له المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة، معربا عن أسفه لموقف الدولة الألمانية ودول العالم المتحضر الذي يقف مكتوف اليدين أمام المجازر والجرائم النازية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب اصلان الحكومة الألمانية بوقف تقديم الدعم والمعدات العسكرية التي تساعد في قتل وإبادة الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بضرورة إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجاعة حقيقة خاصة في شمال قطاع غزة، خاصة مع إستمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.