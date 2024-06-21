طوفان الأقصى" في اليوم الـ 260.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية من منطقة الصفر

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ260، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وكانت القسام قالت في بلاغ عسكري، إنها قصفت موقع القيادة والتحكم للاحتلال شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وحققت إصابات مباشرة في صفوفه، وتابعت الكتائب "رصد مجاهدونا هبوط طائرتي بلاك هوك ويسعور لإخلاء القتلى والجرحى".

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ عملية طوفان الأقصى إلى أن 664 ضابطا وجنديا، منهم 312 قتلوا في معارك قطاع غزة منذ العدوان البري، وفق ما اعترف به.

واستمرارًا لجرائمها، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية مربعات سكنية، واستهدفت المواطنين في الشوارع والطرقات وفي خيام النازحين، ما تسبب بارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الى اكثر من 37 الف شهيدا، بالإضافة إلى 85 الف جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ260:



2:27| قوات الاحتلال تقتحم ضاحية شويكة شمال طولكرم.

12:14| جريحان في قصف الاحتلال بطائرة مسيرة لتجمع مواطنين شمالي مدينة رفح في قطاع غزة.

12:05| حزب الله: نفذنا 6 عمليات استهداف يوم الجمعة لعدة مواقع لجيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة.