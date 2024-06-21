الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين على معبر الكرامة ويقتحم قرى وبلدات في المحافظة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، مواطنين من جنين على معبر الكرامة، واقتحمت قرى وبلدات في المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد فريد أبو سرية من مخيم جنين، وأحمد نبيل قبها من بلدة برطعة جنوب غرب جنين على معبر الكرامة، اثناء عودتهما من أداء فريضة الحج.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات سيلة الظهر، والفندقومية، والعطارة، ومركة، وجبع، وميثلون، وصانور، وتلفيت، والزبابدة، وجلبون، في وقت تواصل فيه الاستيلاء على منزل ومغسلة للسيارات في قرية جلبون لليوم الـ62 على التوالي.