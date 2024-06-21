بوابل من القذائف الصاروخية.. المقاومة تدك حشود الاحتلال في حي الزيتون وجحر الديك وتستهدف مروحياته

وطن: تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وتكبدها خسائر عبر استهداف مباشر لجنودها وآلياتها.

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دك موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال بقذائف الهاون في محور "نتساريم" شرقي حي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى لمقتل اثنين من جنود الاحتلال خلال تلك العملية.

كما دكت القسام تحشدات قوات الاحتلال المتوغلة جنوب منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جانبها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مجاهديها طائرة مروحية تابعة للاحتلال بصاروخ "سام 18" (إيغلا)، شرقي مدينة رفح، خلال عودتها من عملية إجلاء القتلى والجرحى في كمين الشابورة ظهر يوم أمس الخميس.

وقصفت سرايا القدس بقذائف الهاون مقراً لقيادة العدو، وتحشدات لجنوده وآلياته في "موقع أبو عريبان" بمحور "نتساريم".

كما دكت بوابل من قذائف الهاون -العيار الثقيل والنظامي- تموضعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كذلك، أعلنت سرايا القدس قصف مغتصبة "بئيري" في غلاف غزة برشقة صاروخية.

بدورها، أكدت كتائب المجاهدين دك موقع "كوسوفيم" العسكري شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية الساعة 3 مساء اليوم.

وأقرّ جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط وجندي، وإصابة 5 آخرين من بينهم ثلاثة بجراح خطيرة في معارك قطاع غزة، الأمر الذي يرفع عدد قتلاه إلى 664 بين ضابط وجندي منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

