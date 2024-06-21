إيران تؤكد قدرة حزب الله على الدفاع عن لبنان وتحذير أممي من التصعيد

وطن: أكدت بعثة إيران في الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن حزب الله اللبناني لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة جيش الاحتلال، في حين حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن يصبح لبنان غزة أخرى.

ووسط تواصل التصعيد على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة حذرت بعثة إيران -عبر منصة إكس- من أن أي قرار وصفته بـ"المتهور" من النظام "الإسرائيلي" المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة تدمر البنية التحتية في لبنان والأراضي المحتلة.

وتابعت البعثة أن الخاسر الأساسي في اندلاع حرب على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة سيكون النظام الصهيوني، مضيفة أن الوقت حان "ليُهلك النظام الإسرائيلي نفسه".



تحذير أممي

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن شعوب المنطقة والعالم لا تستطيع تحمّل أن يصبح لبنان غزة أخرى، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.

وطالب غوتيريش جميع الأطراف بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان، مضيفا أن "خطوة متهورة واحدة أو تقديرا خاطئا واحدا يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بما يفوق الخيال"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة.

وفي الأسابيع الأخيرة شهد الخط الأزرق الفاصل بين جيش الاحتلال ولبنان تصعيدا لافتا، في حين أعلن جيش الاحتلال الثلاثاء الماضي التصديق على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، وسط سعي أميركي للتوصل إلى اتفاق خفض التصعيد.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طالب بتجنب المزيد من التصعيد مع حزب الله، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان -بينها حزب الله- قصفا يوميا مع جيش الاحتلال، مما أسفر عن مئات بين شهيد وجريح بالجانب اللبناني وقتلى وجرحى بالجانب " الإسرائيلي".

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب جيش الاحتلال التي خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى آلاف المفقودين.

المصدر: الجزيرة + رويترز