إصابتان برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب مساء اليوم الجمعة، شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الإسعاف نقلت شابا (20 عاما) إلى المستشفى عقب إصابته برصاص الاحتلال في الظهر، وطفلا (16 عاما) بالرصاص الحي بمنطقة الصدر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت.