حزب الله يستهدف موقعي "زبدين" و"الرمثا".. والمسيرات تنقض على "رأس الناقورة"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الجمعة، أنّها استهدفت مواقع وثكنات وتجمعات عدّة للاحتلال على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة إنّها استهدفت موقع "زبدين" التابع للاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وكذلك، في إطار دعمها لقطاع غزّة، استهدفت المقاومة موقعي "الرمثا"، في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، و"رويسة القرن" في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة، استهدافها "بدقّة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود الاحتلال، في موقع رأس الناقورة" البحري، من خلال هجومٍ جويٍ جرى باستخدام سرب من المُسيّرات الانقضاضية، الأمر الذي أدّى إلى إيقاع إصابات مؤكدة وتدمير جزء من الموقع.

صفّارات إنذار تدوي في مستوطنات الشمال

بدوره، أكّدت مصادر محلية في جنوب لبنان إنّ "أكثر من 30 قذيفة مدفعية استهدفت بلدة الناقورة ومحيطها".



وأضافت، أنّ "قصفاً مدفعياً للاحتلال استهدف أطراف بلدات كفرحمام وكفرشوبا وشبعا والخيام جنوب لبنان".



من ناحيتها، قالت وسائل إعلام عبرية إنّ صفّارات الإنذار دوّت مرتين في مستوطنتي "شاعل" و"كيلع" في شمالي الجولان بسبب اختراق طائرة مُسيرة.

وكذلك، أوضح الإعلام العبري أنّ 3 صواريخ مُضادة للدروع أصابت موقع "رأس الناقورة" العسكري، دون إطلاق صفّارات الإنذار.

وأضافت أنّ "صفّارات الإنذار دوّي في ادميت وجورين وأيالون وحانيتا ويعرا وعرب العرامشة في الشمال خشية تسلل طائرة مُسيّرة".

وأشار الإعلام العبري إلى إحصاءٍ كشف أنّ 56% من سكان "كريات شمونة" عند الحدود مع لبنان، قد لا يعودون إلى مستوطناتهم.

وأمس، استهدفت المقاومة العديد من مواقع وثكنات الاحتلال وهي: ثكنة زرعيت، موقع الناقورة البحري، السماقة، رويسات العلم، زبدين.

واليوم، أكّدت وسائل إعلام عبرية ارتفاع الطلب على مولدات الكهرباء المنزلية في الشمال، بشكلٍ كبير، بعد تحذير الرئيس التنفيذي لشركة "نوغا" إدارة أنظمة الكهرباء في "إسرائيل"، شاؤول غولدشتاين، من أنّه "بعد 72 ساعة من دون كهرباء (في حال توسع الحرب)، من المستحيل العيش في مستوطنات الاحتلال".



المصدر: الميادين