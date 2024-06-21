قوات الاحتلال تغتال شابين في قلقيلية

وطن: أغتالت قوات خاصة في جيش الاحتلال شابين وسط مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية ان قوات خاصة اطلقت الرصاص على شابين داخل مركبة، ومن ثم قامت بسحل جثمانيهما واحتجزتهما.

وأطلقت قوات الاحتلال النار، اليوم الجمعة، صوب مركبة وسط مدينة قلقيلية، عقب اقتحامها المدينة من مدخلها الشرقي.

وأفاد شهود عيان بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال برفقة جنوده، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة أثناء مرورها عبر الشارع الرئيس وسط المدينة، وأصابت من فيها، ما أدى إلى اصطدام المركبة في أحد المحال التجارية قبل توقفها.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إلى المكان.

وأظهر مقطع فيديو جنود الاحتلال يحيطون في المركبة، ويخرجون منها شابين مصابين بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من المدينة بعد أن استولت على المركبة واختطفت الشابين من داخلها.



وأضافت المصادر بأن مواطنين كانا متواجدين في المكان أصيبا بجروح طفيفة.

يتبع...