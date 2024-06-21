حزب الله يعلن تدمير جزء من موقع رأس الناقورة بسرب من الطائرات المسيرة وايقاع اصابات مباشرة بالجنود
21.06.2024 02:21 PM
وطن: أكد حزب الله ان مقاتليه أصابوا وقتلوا جنودا إسرائيليين بهجوم "بسرب من المسيّرات الانقضاضية" على موقع رأس الناقورة البحري.
وقال حزب الله في بيان صحفي انه "ردًا على الاعتداء الذي قام به العدو في ديركيفا، شنّ مقاتلو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعوا فيهم إصابات ودمّروا جزءًا من الموقع. "
وأعلن حزب الله بعد ظهر اليوم تنفيذ 5 عمليات استهدفت مواقع جيش الاحتلال على الحدود منها موقع زبدين والرمثا ورويسة القرن والسماقة، وايقاع اصابات مباشرة فيها.