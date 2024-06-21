حزب الله يعلن تدمير جزء من موقع رأس الناقورة بسرب من الطائرات المسيرة وايقاع اصابات مباشرة بالجنود

وطن: أكد حزب الله ان مقاتليه أصابوا وقتلوا جنودا إسرائيليين بهجوم "بسرب من ‏المسيّرات ‏الانقضاضية" على موقع رأس الناقورة البحري.

وقال حزب الله في بيان صحفي انه "ردًا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا، شنّ مقاتلو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعوا فيهم إصابات ودمّروا جزءًا من الموقع. ‏"

وأعلن حزب الله بعد ظهر اليوم تنفيذ 5 عمليات استهدفت مواقع جيش الاحتلال على الحدود منها موقع زبدين والرمثا ورويسة القرن والسماقة، وايقاع اصابات مباشرة فيها.