د. عقل ابو قرع يكتب لوطن: تصاعد نسبة الامراض المزمنة.... والحاجة الى سياسات وقائية

وطن: حسب بيانات لوزارة الصحة الفلسطينية قبل فترة، فأن الوفيات من مرض السكري هي المسبب الرابع للوفاة في بلادنا في العامين الماضيين وهي في ازدياد متواصل حيث بلغت حوالي 10.6% من إجمالي الوفيات، وحسب تقرير وزارة الصحة، ان نسبة الأفراد المصابين بالسكري في الفئة العمرية من 40-70، قد بلغت حوالي 20.8% من مجمل الافراد في هذه الفئة، وهذه مؤشرات خطيرة مقلقة وتبين المدى الذي تتصاعد فيه الامراض غير السارية، وما ولها تداعيات على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.

وتتصاعد وبشكل مضطرد نسبة الوفيات من الأمراض غير السارية أو من الأمراض غير المعدية المزمنة في بلادنا وفي المنطقة العربية، وحتى على مستوى العالم، وفي هذا الصدد تتجلى أهمية التركيز على السياسات الوقائية في الحد من امراض العضال او مزمنة، تتصاعد في مجتمعنا الفلسطيني، ومن الامثلة عليها، وبالإضافة الى السكري أمراض القلب والسرطان والدماغ، وما ينتج عن البدانة أو الوزن الزائد من تداعيات صحية خطيرة.



وحسب البيانات الصحية، أن أمراض السرطان المتنوعة، أصبحت خلال السنوات القليلة الماضية، هي المسبب الثاني للوفاة في بلادنا، اي بنسبة حوالي 15% من عدد الوفيات السنوية، سواء أكان ذلك في الضفة الغربية او في قطاع غزة، حيث انه وبالإضافة الى العوامل الجينية او الوراثية التي يمكن ان تساعد او تحفز النمو غير الطبيعي للخلايا السرطانية، وبالتالي بداية تشكل الورم السرطاني، فإنه على ما يبدو ان هناك ممارسات حياتية غير صحيه وظروف بيئية وأنظمة غذائية غير طبيعية، يمكننا التحكم بها او منعها او الحد منها وبالتالي الحد من الإصابة بالأمراض غير السارية وبالتالي الحد من نسبة الوفيات منها.

حيث تزداد نسبة الإصابة بمرض السرطان سنويا، وان تكاليف التحويلات وثمن ادوية مرضى السرطان تحتل جزءا كبيرا من ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية، ورغم ضرورة ذلك، الا أن الأهم بأن يكون جزء أساسي من خطة عمل الوزارة هو البحث عن الأسباب الحقيقية لانتشار مرض السرطان عندنا، اي اجراء الابحاث التي تحدد الاسباب، وبالتالي توفير الاجراءات للحد من هذه الاسباب، اي التركيز على مبدأ الوقاية من المرض، وليس فقط علاجه والتعامل مع اثاره.

ومن الواضح ان هناك عوامل بيئية خارجية تؤثر او تداخلت في النظام البيئي الفلسطيني، يمكن انها ساهمت وتساهم في هذا الازدياد، سواء أكانت هذه العوامل ملوثات كيميائية أو بيولوجية او غيرها، وسواء جاءت نتيجة الاستخدام الزراعي والصحي لمبيدات وأسمدة ومواد بلاستيكية وهرمونية وغيرهما، او نتيجة الاستخدام الصناعي المتزايد لمواد كيميائية مختلفة، او ربما بفعل عوامل اخرى، منها الحروب على قطاع غزة، وما نتج عنها من استخدام من مئات الالاف من أطنان المواد الكيميائية بأنواعها المختلفة، والتي جزء منها ما زال يرزح وينتقل في النظام البيئي وبالتالي يؤثر في البيئة الفلسطينية وما لذلك من تداعيات بعيدة المدى.

وبالإضافة الى الاحداث او العوامل الخارجية والتي ربما ساهمت في انتشار أمراض مزمنة ومنها أمراض السرطان في بلادنا، فأن هناك ممارسات حياتية تتمثل في اتباع انماط غذائية غير صحية في بلادنا، من حيث استهلاك المواد المصنعة او المجمدة وما تحوية من مضافات كيميائية متعددة، او الاطعمة السريعة، وما يمكن ان تحوي من مواد تحفز بشكل او بأخر الأورام السرطانية، وبالأخص ان نتائج الأبحاث التي يتم نشرها حديثا تربط بين السمنة أو الوزن الزائد واحتمالات تكون الأورام السرطانية.

ومن الاسباب الاخرى ربما ازدياد التدخين، حيث ان التدخين كنمط غير صحي من انماط الحياة، له علاقة مباشرة بالأمراض غير السارية وخاصة أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، وفي بلادنا وحسب أرقام أوردها جهاز الإحصاء الفلسطيني قبل فترة، فأن أعداد المدخنين الفلسطينيين، على سبيل المثال، كانت حوالي 30% من تعداد السكان ممن هم في سن 18 سنة وما فوق، وتشير بعض الأنباء الى ان انفاق الشعب الفلسطيني على التدخين يصل إلى حوالي 200 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة الى أكثر من 100 مليون دولار أخرى، هي حجم التكاليف التي تدفع جراء معالجة الأمراض المرتبطة بالتدخين، وهناك دراسات عديدة في العالم ربطت وبشكل مباشر بين التدخين والإصابة بسرطان الرئة.

ومعروف ان البيئة المحيطة بنا، من هواء ومياه واغذية، او ارض وحيز قد تتلوث، حيث يمكن ان يتعرض الانسان او المزارع الفلسطيني لكميات قليلة من المبيدات الكيميائية مثلا خلال الرش او القطف، او في منتجات غذائية او في المياه، او التعرض لكميات قليلة من الرصاص في الهواء مثلا، او تعرض العمال الى عناصر الزئبق او الكادميوم خلال العمل في المصانع، او تعرض عمال البتروكيماويات الى البنزين الذي يعتبر مادة مسرطنة، وبدون اثار لحظية ملموسة، ولكن وبعد فترة زمنية طويلة تظهر آثار ذلك على شكل أمراض مثل السرطان وما الى ذلك، وهناك دراسات عديدة تمت في بلدان مختلفة في العالم، ربطت بين التلوث الكيميائي في منطقة ما وبين ازدياد نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة.

وفي خضم هذه الدوامة المقلقة المتصاعدة عاما بعد عام ، فأننا بحاجة الى اتباع سياسات صحية وقائية متكاملة ومنها البحث عن الأسباب الحقيقية لانتشار هذه الامراض، وبالتحديد معرفة الظروف او الممارسات في المناطق التي يتم تسجيل فيها نسب مرتفعة من السكري أو من السرطان وامراض اخرى مزمنة، سواء أكانت ممارسات غذائية غير صحية أو ممارسات زراعية او استخدام مكثف للمبيدات، او انتشار النشاط الصناعي والكسارات والمحاجر في بعض المناطق، او ممارسات حرق مئات الاطنان من النفايات الإلكترونية والبطاريات التي يتم إحضارها من الجانب الاسرائيلي، وبالتالي استخلاص متبقياتها من أسلاك نحاسية او التعامل مع متبقيات الحرب على غزة، حيث ان البحث عن الأسباب الحقيقية هو الأساس للبدء ببرنامج وطني وقائي صحي وبالتالي الحد من افة باتت تزداد وبشكل كبير في بلادنا، وما لذلك من تبعات على مختلف جوانب الحياة عندنا.