مخاوف أمريكية "إسرائيلية" من فشل القبة الحديدية أمام حزب الله

وطن: قلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من إمكانية تغلب حزب الله على القبة الحديدية لجيش الاحتلال.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين للشبكة، إن المسؤولين في الولايات المتحدة لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، يمكن للحزب أن "يطغى" على الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي، القبة الحديدية، الذي تم التباهي به كثيرا.

وبينت الشبكة، أن المخاوف تلك التي لدى المسؤولين الأمريكيين نقلتها لهم إسرائيل أيضا، حيث قد تكون القبة الحديدية عرضة للترسانة الضخمة لحزب الله من الصواريخ والطائرات دون طيار.

وأبلغ مسؤولون "إسرائيليون" الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد من جنوب غزة إلى الشمال ؛ استعدادا لهجوم محتمل ضد الحزب، بحسب ما ذكر مسؤولون أمريكيون للشبكة.

وقال مسؤول أمريكي كبير: "نقدر أن بعض بطاريات القبة الحديدية على الأقل سوف تُثقَب".

بدوره، ذكر مسؤول "إسرائيلي" أن احتمالية حدوث ذلك ستكون أكبر إذا نفذ حزب الله هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة موجهة بدقة، وهو ما قد يشكل تحديا للمنظومة في التصدي له.

كما أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم يعتقدون أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للخطر، خاصة في الشمال ، وقد فوجئوا بمدى تعقيد ضربات "حزب الله" حتى الآن، حسبما قال المسؤولان الأمريكيان لـ"سي إن إن".

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع تأكيده أن "مصدر القلق الرئيسي هو استخدام حزب الله لعدد كبير من الذخائر والصواريخ الموجهة بدقة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عرض "حزب الله" مقطع فيديو يظهر طائرة دون طيار تصيب وتلحق أضرارا ببطارية القبة الحديدية في قاعدة عسكرية في شمال الأراضي المحتلة.

والأربعاء، شدد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، على انهيار صورة الردع لدى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحزب اللبناني "قاتل بجزء من سلاحه حتى الآن، وحصل على أسلحة جديدة ستتبين في الميدان".