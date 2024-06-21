جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي واصابة آخرين في غزة

رام الله - وطن: اعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط وجندي وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطرة جراء استهدافهم بالقصف بقذائف الهاون في قطاع غزة.

ويأتي هذا الاعلان بعد ساعات من تبني المقاومة في قطاع غزة تنفيذ عدة كمائن ضد قوات الاحتلال ابرزها ما اعلنته كتائب القسام.

واعلنت القسام أنس عن تنفيذ عدة عمليات أبرزها استهداف دبابتي "ميركفاه" صهيونتين بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع، حيث بعد استهداف الدبابتين فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر، واستكمالاً للكمين المركب المعد مسبقّا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة.. تمكن مجاهدونا مجددًا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع "ايتان" بقذائف "الياسين 105" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.

كما تبنت القسام إعداد كمين محكم لقوة صهيونية مدرعة وتجهيز لغم خاص بقوة تفجيرية كبيرة زُرع تحت طريق مرورها بعد عمليات رصد استمرت لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح، وعند مرور القوة في الدقائق الأولى من صباح هذا اليوم وتموضع دبابة "ميركفاه" فوق اللغم قام المجاهدون بتفجيره بها ما أدى لتدميرها -بشكل كامل- وقتل طاقمها واستمرت عمليات إخلاء أشلاء الجنود القتلى وحطام الدبابة عدة ساعات.

كما اطلقت فصائل المقاومة على مدار اليوم قذائف الهاون الثقيل على مناطق توغل قوات الاحتلال.