إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال اخر في رام الله

وطن: أصيب شاب، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل اخر في مخيم قدورة بمدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.

واضافت ان قوات خاصه من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم قدورة في رام الله ودفعت بتعزيزات عسكرية للمخيم واعتقلت الشاب محمد الروم.

واشارت الى ان الاحتلال اطلق قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المواطنين خلال اقتحام المخيم ما ادى لاصابة شاب بالرصاص وعدد اخر بالاختناق.