شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على مدينة غزة

وطن: استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وتعرض حي الزيتون وعدة أحياء في مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأصيب عدد من المواطنين في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال المسيّرة.

وشن طيران الاحتلال غارة استهدفت أرضا جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال للمناطق الشرقية في المدينة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين ثلاثة أطفال ووالدتهم من عائلة الراعي، من تحت أنقاض منزلهم الذي قصفه الاحتلال قبل يومين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653 جريحا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.