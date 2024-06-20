خلال الساعات الماضية.. جيش الاحتلال يقر بإصابة 6 جنود بنيران المقاومة في قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال إصابة 6 من جنوده، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في معارك قطاع غزة.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الاحتلال المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ الاحتلال، أمس الأربعاء، بمقتل 662 ضابطاً وجندياً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكشف جيش الاحتلال إصابة 3860 عسكرياً منذ بداية الحرب، بينهم 1947 أُصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، لافتاً إلى إصابة 378 ضابطاً وجندياً بجروح خطرة.

وأظهرت بيانات المؤتمر الطبي الإسرائيلي أنّه يتم إدخال أكثر من 1000 جريح كل شهر، من أجل العلاج في أقسام إعادة التأهيل، وأنّ 35% من المعوّقين في "جيش" الاحتلال يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة.

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة إلحاق الخسائر بجيش الاحتلال، في مختلف جبهات القتال، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر"الميادين"