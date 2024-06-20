تشييع جثمان الشهيد الطفل نعيم سمحة في قلقيلية

وطن: شيعت جماهير محافظة قلقيلية، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل نعيم عبد الله نعيم سمحة (15 عاما)، إلى مثواه الأخير في مدينة قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد السوق وسط المدينة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ووري الثرى في مقبرة المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة "صوفين" شرق مدينة قلقيلية، وداهمت عددا من المحال التجارية والمنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة الطفل سمحة بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الصدر، وجرى نقله إلى المستشفى، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته، علما أن لديه شقيقين وهو الإبن البكر لوالديه.