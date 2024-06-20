صحيفة عبرية: مساعدو جو بايدن طرحوا فرض عقوبات على سموتريتش

وطن: كشف مصدر أمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء، أن مساعدين كباراً للرئيس جو بادين طرحوا في الأسابيع الأخيرة فكرة فرض عقوبات على وزير المالية في حكومة الاحتلال اليميني بتسلئيل سموتريتش مع وصول القلق والإحباط في الولايات المتحدة إلى ذروته بشأن الانهيار الوشيك المحتمل للسلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة فإنه قد لا يرجح فرض عقوبات على سموتريتش، لكن التفكير في مثل هذه الخطوة غير المسبوقة يسلط الضوء على مدى القلق في واشنطن، لافتة إلى أن إدارة بايدن تخشى من أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية تستغلها حركتا حماس والجهاد لفتح جبهة جديدة في الحرب.

المصدر أوضح أن السلطة الفلسطينية لم يعد بإمكانها الاستمرار في دفع رواتب موظفيها، في ظل حجب سموتريتش لعائدات الضرائب.

وغداة عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال "يُستخدم من أجل تمويل حماس"، التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة.