يديعوت أحرونوت: 20 ألف صاروخ ومسيّرة أُطلقت على "إسرائيل" منذ بداية الحرب.. وهذا ما يثير ذعر الاحتلال

وطن: تشير تقديرات" إسرائيلية" إلى أن نحو 20 ألف مسيّرة وصاروخ أُطلقت على دولة الاحتلال الإسرائيلي من مختلف الجبهات منذ بداية الحرية الحالية التي بدأت قبل تسعة أشهر، حسبما أفاد تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، الخميس، مشيرة إلى أن الطيور التي لديها زوايا طيران تثير دائماً ذعر الاحتلال.

التقرير أوضح أن التهديدات من الصواريخ والمسيّرات "تصبح أصعب وأكثر تعقيداً، خاصة على جبهة لبنان، بسبب التضاريس الجبلية في منطقة الجليل والجنوب اللبناني".

والثلاثاء، عادت مسألة الدفاع الجوي الإسرائيلي، إلى الواجهة من جديد، بعد نشر فيديو لحزب الله، الذي تضمن تصويراً عالي الجودة لمواقع حساسة في خليج حيفا، وأثار الذعر بين الإسرائيليين، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب "حرباً نفسية".

وأوضح التقرير: "لا شك في أن التحدي الذي تمثّله المُسيّرات في الحرب في المنطقة الشمالية يصبح أكبر، حيث تسببت طائرات حزب الله المتفجّرة (الانقضاضية) خلال الحرب في وقوع العديد من القتلى والمصابين في إسرائيل، وتسببت في أضرار جسيمة".

وقبل أكثر من 10 سنوات بدأ سلاح الجو الإسرائيلي الاهتمام بتوفير حلول للمسيّرات، فيما تمت عملية الاعتراض الأولى لمسيّرة خلال العدوان على غزة عام 2021، أثناء معركة "معركة سيف القدس".

ووفقاً للصحيفة، لم تصمم منظومة "القبة الحديدية" للتعامل مع الطائرات المسيّرة، لكن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تعديلات عليها حتى تتمكن من توفير "الرد المناسب".