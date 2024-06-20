اتهامات لنتنياهو بتدمير "إسرائيل" وسط تصاعد أزمته مع الجيش

وطن: تصاعدت الاتهامات التي يواجهها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسط حديث عن بلوغ التوتر بينه ومؤسسة الجيش ذروته على خلفية التطورات الأخيرة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن رئيس حزب العمل ، يائير غولان، قوله إنه لن يجلس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنه يدمر "إسرائيل" كما أنه لن يجلس مع القوميين المتطرفين، على حد تعبيره.

وأكد غولان أنه من المستحيل تدمير حركة (حماس) وإطلاق سراح المحتجزين في الوقت نفسه.

وقد نقلت وول ستريت جورنال عن الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف قوله إن التوترات بين الجيش ونتنياهو بلغت أعلى مستوياتها، وإن الجيش لديه شعور بأن "إسرائيل" استنفدت الغرض من الحرب.

وأضاف أن الجيش يقترب من إنهاء المهمة التي حددتها الحكومة، وأنه سيصل لنقطة نخوض فيها حرب عصابات.

على صعيد آخر، نقلت القناة 14 العبرية عن تقرير لمراقب الدولة أن الحكومة فشلت في الاهتمام بالجبهة الداخلية بداية الحرب بدون مبرر.

كما اتهم الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن مستوطني الشمال قرب الحدود مع لبنان، واعتبر أنه لا يمكن شن حرب على حزب الله بهذه الطريقة.

وقال غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، عبر منصة إكس إن نتنياهو لا يلتقي رؤساء السلطات (البلديات) في الشمال (مع لبنان)، وغير مستعد للالتزام بالعودة الآمنة للسكان.