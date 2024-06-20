جمعية النجدة الاجتماعية في غزة تنظم يوماً ترفيهياً للأطفال النازحين في مخيم الخوالدة

وطن: نظمت جمعية النجدة الاجتماعية اليوم الخميس، 20 يونيو 2024، يوماً ترفيهياً للأطفال في مخيم الخوالدة ضمن إطار أنشطتها المستمرة في مخيمات النزوح.

شارك في الفعالية فريق النجدة التطوعي، حيث استمتع أكثر من 250 طفل بالأنشطة المختلفة التي شملت ألعاباً، رسوماً، وجلسات تفريغ نفسي.

واختتم اليوم بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال المشاركين. تأتي هذه المبادرة تحت شعار “#أطفالنا_من_حقهم_العيش_بأمان” لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال النازحين.

‎‎‎‎‎‎‎