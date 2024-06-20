القسام تجهز على طاقم دبابتي ميركافاه من مسافة صفر في مخيم الشابورة

وطن: أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت دبابتي "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان انها وبعد استهداف الدبابتين فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

واضافت القسام "استكمالاً للكمين المركب المعد مسبقّا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة.. تمكن مجاهدو القسام مجددًا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع "ايتان" بقذائف "الياسين 105" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر".