الاحتلال يقتحم جلبون شمال شرق جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية جلبون شمال شرق جنين.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، بالتزامن مع مواصلتها الاستيلاء على منزل المواطن رافع رفيق أبو الرب ومغسلة للسيارات لليوم الــ61 على التوالي.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال تواصل الاستيلاء على منزل ومغسلة في القرية لليوم الـ61، واقتحاماتها المستمرة للقرية ومداهمة منازل المواطنين والاستيلاء على بعضها لساعات.

وأشار أبو الرب إلى أن القرية، تتعرض بشكل شبه يومي إلى اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وإطلاق رصاص من داخل مستعمرة "ميراف" المقامة فوق أراضيها، إلى جانب حملات المداهمة والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية وتدمير الشوارع والبنية التحتية.