الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 9300

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، واليوم الخميس، 20 مواطنا على الأقل، من عدة محافظات في الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى أكثر من 9300، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.