الرضيعان "محمد وجوان" يفتقدان حضن والدتهما منذ سبعة شهور

وطن: لم يلتم الشمل بعد.. الرضيعان التوأم جوان ومحمد من قطاع غزة، انجبتهما والدتهما مبكراً بسبب الحرب والخوف، وتم وضعهم في قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان في الشمال وعندما اجتاح الاحتلال منطقة شمال قطاع غزة تم نقل الاطفال الخدج الى منطقة الجنوب، وبقيت الأم بعيدة عن رضيعيها ولا تعلم شيئا عنهما.

وبعد فترة وجيزة.. تم التعرف على الأطفال من قبل خالتهما، حيث ترعاهما حتى هذه اللحظة، واليوم أصبح عمرهما سبعة أشهر وهم لم يشتموا رائحة والدتهما التي تنتظر لحظة انتهاء الحرب لاحتضانهما.

تقول خالة التوأم نسرين الزعانين لـوطن: إنها نزحت من الشمال إلى الجنوب في بداية الحرب وبعدها وضعت أختها التوأم الثلاثة في الشهر الثامن بالشمال، وبسبب ضعف الامكانيات في الشمال فقدت واحد منهم وبقيت جوان ومحمد، وبعد مرور أسبوع على وجودهما داخل الحضانة تم نقلهما من الشمال إلى جنوب القطاع بسبب اجتياح الاحتلال المستشفى.

وتابعت، بأن شقيقتها والدة التوأم بقيت في الشمال ولم تنزح وانقطع الاتصال بها وبرضيعيها، لكن بعد مرور ثلاثة أشهر تم العثور على الرضيعين في أحدى المستشفيات وتم التعرف عليهما، ومنذ ذلك اللحظة ترعى الرضيعين.

وأكدت بأن الرضيعين محمد وجوان كانا في الحضانة وخضعا للعلاج لكن محمد كان يعاني من الجفاف والفتق، ولم يتحسن حتى هذه اللحظة ونحاول قدر الإمكان رعايته بشكل كامل. مشيرة إلى أن والدة التوأم تقوم برعاية أربعة أطفال لديها في الشمال ولم تستطيع النزوح إلى منطقة أخرى.