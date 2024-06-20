وزير "إسرائيلي": نستعد لسيناريوهات دفن كبرى في الجبهة الشمالية

وطن: قال وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي مايكل مالكيلي أمس الأربعاء إن وزارته تستعد لسيناريوهات دفن طارئة استعدادا لاحتمال اندلاع حرب في الجبهة الشمالية.

وأضاف -في مقابلة مع القناة الـ14 العبرية- أن وزارة الخدمات الدينية المكلفة بالدفن تستعد لسيناريوهات وصفها بـ"الكبرى" في الشمال، دون أن يوضح ماذا يقصد بذلك.

وشرح أن وزارته طلبت من الحكومة حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التحضير "للدفن الطارئ"، قائلا "يجب الاستعداد لمثل هذه الحوادث عموما"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال المصادقة على الخطط العملياتية لشن هجوم في لبنان، فيما توعد وزير الخارجية يسرائيل كاتس حزب الله بالقضاء عليه، إذا اندلعت "حرب شاملة".

وقال كاتس إن "إسرائيل" قريبة جدا من اللحظة التي ستقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان، وفق وصفه.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حذر أمس من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه عند اندلاع حرب، منبها في الوقت نفسه قبرص من مغبّة فتح مطاراتها وقواعدها أمام "إسرائيل" لاستهداف لبنان.