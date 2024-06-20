وزارة التربية والتعليم: عدوان الاحتلال على غزة يحرم 39 الف طالب وطالبة من أداء امتحانات الثانوية العامة

وطن: قالت وزارة التربية والتعليم ، إن عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 258 يومًا حرمت نحو 39 ألف طالب وطالبة من تقديم امتحانات الثانوية العامة، المقرر بدؤها بعد غد السبت.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، صادق الخضور، في بيانوصل لوطن نسخة عنه، أن 450 طالبًا من طلبة الثانوية العامة استشهدوا هذا العام جراء العدوان، بينهم 20 طالبًا من الضفة الغربية.

وأشار الخضور إلى أنه من المقرر أن يلتحق 1320 طالبًا وطالبة في اختبارات التوجيهي في 29 دولة عربية، بينهم 1090 في مصر.

وأوضح أن طواقم الوزارة افتتحت أكبر قاعة امتحانات في مصر، بالإضافة إلى قاعات خاصة في روسيا، وتركيا، وقطر، فيما ستعقد الاختبارات في سفارات بقية الدول.

وأكدت الجهات الحكومية في قطاع غزة أن الاحتلال ضيّع العام الدراسي بشكلٍ ممنهج على طلبة المدارس والجامعات، ودمر مستقبلهم ضمن استمرار الحرب الدموية منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال تعمد ضمن حرب الإبادة الجماعية استهداف وتدمير مئات المدارس والجامعات بشكلٍ كلي وجزئي، فضلاً عن قتل مئات طلبة الثانوية العامة بقصف المنازل فوق رؤوسهم أو استهدافهم في منازلهم أو بأماكن نزوحهم بمراكز الإيواء والخيام.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فقد استشهد 5881 طالبًا وأصيب 9899 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر.