بسام زكارنة يكتب لوطن.. الوقت المناسب لحل السلطة

وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها والتي تعتبر نواة لدولة فلسطينية إنجاز لا يمكن انكاره، و مهمة الحفاظ عليه واجبة، ما دامت تقود للدولة ومقدمة لها وليست نهاية المطاف، وما دامت تقوم بمهامها لخدمة المواطن الفلسطيني و لو بنسبة 50% من صحة وتعليم و أمن، يكون وجودها ضروري ومطلوب حمايته.

في ظل الظروف الحالية و سيطرة اليمين المتطرف على الحكم في إسرائيل وغياب كامل و شامل لأي شريك اسرائيلي يؤمن بحل الدولتين و يؤمن بتعزيز فرص السلام ، على القيادة الفلسطينية ان تحسم قرارها بشأن مبررات وجود السلطة الوطنية ، والتي تسعى اسرائيل لإنهائها او تحويلها وكيل للاحتلال في الضفة الغربية دون غزة ، حيث حاصرتها ماليا وأنهت دورها سياسيا بإعدام حل الدولتين و وقف كامل لأي مفاوضات ، بل إسرائيل حسمت موقفها من خلال رئيس الوزراء و كل اقطاب المعارضة انهم لن يسمحوا بوجود دولة فلسطينية .

إسرائيل بحكومتها المتطرفة بعد السابع من اكتوبر بدأت ابادة جماعية في قطاع غزة و بإعلان واضح و صريح على لسان وزير دفاعها ان الفلسطينيين حيوانات بشرية و يجب قتلهم أطفالا و شيوخا و نساء ، و طبقت ذلك فعليا على الأرض و دمرت كل مناحي الحياة في قطاع غزة ، حيث تجاوز عدد الشهداء ال 50 الف شهيد ومفقود و معظمهم مدنيين اطفال و نساء و تقريبا 150 الف جريح ناهيك حرب التجويع و نشر الأمراض بين سكان غزة ومنع اي إغاثة لهم .

القيادة عليها ان تعلم ان الوقت المناسب لإعلان حل السلطة الوطنية الفلسطينية حان الان ، و عليه وجب ان يتم تسليم المفاتيح للاحتلال بحيث يتحمل كامل المسؤولية عن الشعب الفلسطيني كشعب تحت الاحتلال وفق القانون والاتفاقيات الدولية ، حيث ان إسرائيل خنقت السلطة و قطعت كل منافذ الأوكسجين لاستمرار بقائها ، بالاستيطان وتغيير الواقع على الأرض باستمرار و بخطط مباشرة من حكومة الاحتلال لاستحالة وجود احتمال لإقامة دولة فلسطينية ، وعربدة المستوطنين و بحماية الجيش الاسرائيلي بحرق المدن و القرى و المزارع و الأشجار و تحطيم وحرق سيارات المدنيين على الطرقات ، و حجز أموال المقاصة التي هي حق فلسطيني وفق اتفاق باريس حيث لم تعد السلطة قادرة على دفع رواتب موظفيها و اجهزتها الامنية ، واقتحامات المدن و الاعدامات الميدانية للأطفال و الشباب و المسنين داخل مخيمات ومدن الضفة الغربية حيث تجاوز عدد الشهداء 500 شهيدا والجرحى بالآلاف ، و تدمير ممنهج للبنى التحتية في كل المدن والمخيمات التي تم اقتحامها آخرها تدمير شامل لكل مناحي الحياة في جنين و طولكرم .

حل السلطة الوطنية لا يعني حل منظمة التحرير الفلسطينية والتي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني و نقولها بصراحة المنظمة تحتاج لتعزيز وإصلاح كبير و من المهم انجازه من خلال تعزيز الديمقراطية في جميع مناحي الحياة الفلسطينية وفق ما أمكن مثل انتخابات النقابات و الاتحادات و البلديات و الجاليات وحتى الوصول للانتخابات التشريعية والرئاسية بشفافية كاملة و شاملة .

و استحقاق حل السلطة اصبح ضرورة في ظل انكشاف الخداع الدولي لفلسطين حيث تنصلت أمريكا و أوروبا و حتى الدول العربية من برنامج حل الدولتين بوقف متزامن و منسق مع الاحتلال الاسرائيلي لكل أشكال الدعم المالي و السياسي فلم نعد نسمع باللجنة الرباعية و لا بوجود وسيط للسلام حيث تبين جليا أن قيادة الرباعية وهي امريكا راعي كامل للاحتلال و تدعم مخططاته و تحميه من اي عقوبات دولية و معها اطراف أوروبية وازنة.

حل السلطة يعني الاحتلال الاسرائيلي يصبح مكلفاً له ، حيث يحتاج ما يقارب 55 مليار شيكل للأمن فقط دون حروب كما في غزة الان ، و يحتاج مليارات مصاريف صحة و تعليم و بنى تحتية ، و سيتحمل خسائر بشرية من المواجهات و المقاومة التي ستستمر ما دام الاحتلال موجودا ، ولن يستطيع الكيان الاسرائيلي استكمال التطبيع مع الدول العربية في حال سحبت منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف به ، و سيتم عزله دوليا في ظل ما يقوم به من جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة و الضفة الغربية .

حل السلطة يعني ان إعمار غزة و اعادة بناءها واجبة على الاحتلال وفق الاتفاقيات الدولية و حماية المدنيين و معاملة الأسرى وفق اتفاقيات جنيف و مراقبة الصليب الأحمر و التي تجاوزها كلها في ظل هذه الحكومة المتطرفة اليمينية .

حل السلطة يعني عدم احراج قيادات السلطة للعودة لمفاوضات عبثية مع إسرائيل و الاعتماد على بيع الوهم التي تقوده أمريكا بوعود كاذبة هدفها تعزيز الاحتلال وحماية اسرائيل، فكيف سيجلس اي مفاوض فلسطيني مع مجرمي حرب كنتنياهو و غالنت قتلوا ما قتلوه من ابناء شعبنا في غزة و الضفة الغربية.



حل السلطة يعطي الفلسطينيين خيارات اسهل في اختيار أساليب مقاومة الاحتلال و يكون الاحتكاك يومي و الاشتباك يومي و الخسائر لدولة الاحتلال ستستمر ساعة بساعة .

حل السلطة يعني عدم حاجتها لأي جهد لجمع رواتب الموظفين حيث سيتحمل الاحتلال رواتب المعلمين والأطباء وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من خدمات .

حل السلطة يعني الوحدة الوطنية اقرب بين جميع الفصائل حيث يزول شرط إلزام كل الفصائل بما وقعت عليه منظمة التحرير مع اسرائيل من اتفاقيات اصبحت حبر على ورق، ويعني بشكل ادق سحب الاعتراف بإسرائيل و وقف كل أشكال التنسيق معها.

حل السلطة يعني كشف التحايل الأمريكي و فضح كل ما كان يبيعه من وهم في دعمه لحل الدولتين، و فضح الدول الأوروبية الداعمة للإبادة الجماعية و التي تدعم الاحتلال و تخالف كل القرارات الدولية الصادرة بشأن فلسطين، و تعني كشف كل الدول العربية الشريكة مع الأمريكان في دعم الاحتلال والتطبيع معه امام الامة العربية و الإسلامية و اهمها امام شعوبها.

آن الاوان لدعوة المجلس الوطني والمركزي و دعوة كل الفصائل خارج منظمة التحرير الفلسطينية و يكون فقط جدول أعمالها سحب الاعتراف بإسرائيل و حل السلطة الوطنية و إلغاء كل الاتفاقيات السابقة معها .

و نقول للفصائل الحاكمة خسارة الحكم ليست اهم من خسارة فلسطين ، و آن الاوان لعدم التعامل مع الوعود و بيع الوهم الامريكي ، الحقيقة اصبحت واضحة لا شريك إسرائيلي في السلام ، و على الجميع ان يدرك تماما ان إسرائيل وأمريكا تبحث عن قيادة فلسطينية وإدارة مدنية بحيث تكون وكيلا للاحتلال وتعمل تحت إشرافه.