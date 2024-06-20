الحرب على غزة: تدمير مربعات سكنية في رفح وهجمات في الوسط والشمال

وطن: واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي، حملة القصف والتوغل في مدينة رفح جنوبي القطاع ونسف المربعات السكنية في المدنية، وتترافق الحملة العسكرية في رفح مع عمليات تدمير ممنهجة للمباني والأحياء السكنية، بالتوازي مع حرق وتجريف معبر المدينة الوحيد الرابط بين القطاع ومصر.

وشنت الطائرات الحربية غارات في محيط جبل الريس شرق حي التفاح، كما طالت الغارات سوق الجمعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وحي الشجاعية في الشمال ومناطق الوسط، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.