في اليوم العالمي للاجئين.. 6 ملايين فلسطيني يعانون اللجوء

وطن: أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون اللجوء.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء ، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصاد ف يوم 20 حيونيو من كل عام،:"ما زال أكثر من ستة ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث في فلسطين والشتات، ويعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948".، تشير سجلات وكالة الغوث إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وذلك في يناير 2022، حوالي 9ر5 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو 5ر2 مليون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهم بذلك يشكلون حوالي 42% من اللاجئين الفلسطينيين (15% في الضفة الغربية مقابل 27% في قطاع غزة).

وبلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967 ، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

وبلغت نسبة السكان اللاجئين في فلسطين حوالي 2ر42 % من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في عام 2017، 3ر26 % من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 1ر66 %.

وحسب التقرير، لا توجد فروقات كبيرة تعزى إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدى اللاجئين وغير اللاجئين الفلسطينين على مستوى المنطقة، فمؤشرات التعليم تشير إلى أن معدل الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية قد بلغ نحو 9ر1 % مقابل 3ر2 % لغير اللاجئين، وفي قطاع غزة بلغ هذا المعدل للاجئين 7ر1 % مقابل 0ر2 % لغير اللاجئين.

وبلغت معدلات البطالة في العام 2022 بين اللاجئين في قطاع غزة 47%، مقابل 42% لغير اللاجئين، في حين بلغ معدل البطالة بين اللاجئين في الضفة الغربية 14%، مقابل 13% لغير اللاجئين.