الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم بينهم طفل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أربعة مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم، بينهم طفل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الطفل سيف الدين عبد الرحمن درويش (14 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، وياسر علي أحمد الشيخ، ومحمد محمود علي الشيخ من قرية مراح رباح جنوبا، ويزن محمد موسى اشتيوي من بلدة الشواورة شرقا، بعد دهم، وتفتيش، منازل ذويهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مراح معلا جنوب بيت لحم، واعتدت بالضرب على المواطن خليل جهاد أبو شقرة.