الاحتلال يعيد اعتقال رئيس المجلس التشريعي المنحل عزيز دويك بعد ايام عن الافراج عنه

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عزيز الدويك رئيسَ المجلس التشريعي المنحل، بعد دهم منزله في منطقة حي الجامعة بالخليل .

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة خلال دهم واقتحام المنزل. وجاء اعتقال قوات الاحتلال بعد قبل أقل من أسبوع من الإفراج عنه بعد اعتقال إداري دام 8 أشهر.

وتعرض الدويك لحملة تحريض واسعة عبر الإعلام الإسرائيلي، بعد مقابلة أجراها على قناة الجزيرة، حيث تمت المطالبة بإعادة اعتقاله بعد حديثه في المقابلة عن الظروف السيئة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.

بدورها، أدانت حركة حماس بأشد العبارات إعادة الاحتلال الصهيوني اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، بعد أيام قليلة من الإفراج عنه، وبطريقة وحشية وانتقامية”.

وأكدت الحركة في بيان أن محاولات الاحتلال كسر إرادة دويك وإرادة معتقلينا الأبطال، لن تجدي نفعا، وستبوء بالفشل.