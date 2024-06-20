الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويعتدي على آخرين ويسرق مبلغا ماليا في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، واعتدت على آخرين، وسرقت مبلغا ماليا، عقب تفتيش أحد المنازل.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وأعادت اعتقال الدكتور عزيز الدويك، من منزله في حي الجامعة، بعد ان كانت قد أفرجت عنه، قبل عدة أيام.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مناطق "عرق اللتون وصافا والمضابع"، وأغلقت بالسواتر الترابية عددا من الطرق والداخلية، واعتقلت الشاب جميل احمد حامد زعاقيق (29 عاما)، بعد احتجاز عائلته داخل غرفة، والاعتداء بالضرب على شقيقه محمد (25 عاما)، وعلى مواطنين آخرين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية عددا من منازل المواطنين في البلدة، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، وتحطيم الأثاث والمقتنيات، واستولت على عشرات المركبات، قبل أن تنسحب من البلدة.

ومن بلدة دورا جنوب غرب الخليل، اعتقلت تلك القوات الشاب ثائر محمد كامل نصار، بعد أن احتجزت والده وشقيقه نذير، لإجباره على تسليم نفسه، وذلك عقب مداهمة منزل عائلته، وتفتيشه، وتكسير محتوياته، بالاضافة الى سرقة مبلغا ماليا.