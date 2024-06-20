تصاعد الأصوات المناهضة لكلمة نتنياهو بالكونغرس.. سفير أمريكي سابق يطالب بإلغائها

وطن: طالب السفير الأمريكي السابق لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مارتن إنديك، بإلغاء الدعوة الموجهة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل إلقاء خطاب أمام الكونغرس، في صوت يضاف إلى دعوات أمريكية متصاعدة لمقاطعة كلمة نتنياهو.

وقال إنديك إن "دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس يجب سحبها حتى يعتذر عن اتهامه لإدارة الرئيس جو بايدن بحجب أسلحة عن إسرائيل".

وأضاف السفير الأمريكي السابق، أن "نتنياهو يهاجم الولايات المتحدة بناء على كذبة اختلقها"، حسب تعبيره.

وجاءت تصريحات إنديك في أعقاب ادعاء نتنياهو أن الولايات المتحدة لم تقدم أسلحة لدولته، متهما إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية".