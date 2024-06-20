الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدينة جنين، ومخيمها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت جنين ومخيمها من كافة المداخل.

ونقلا عن شهود عيان، فقد تسللت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون" إلى حي المراح وسط مدينة جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وقالت المصادر ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث باشر المقاومون لاطلاق النار على قوات الاحتلال الخاصة بعد اكتشافها ليدقع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية