الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس وسط اشتباكات مسلحة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مخيم الفارعة جنوب طوباس وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الفارعة ومحيط مخيم الفارعة بعدة دوريات عسكرية بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، مدعومة بآليات عسكرية وجرافات، وشرعت في تنفيذ حملة دهم وتفتيش واسعة في منازل المواطنين ، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال عند مدخل المخيم.

واضافت أن أصوات الانفجارات وإطلاق النار ترددت في أرجاء المخيم، وتصاعدت السنة الدخان بعد استهداف المقاومين لجرافة الاحتلال العسكرية واعطابها بعبوة متفجرة محلية الصنع.

وفي ذات السياق اصيب اربعة شبان في المخيم جراء انفجار عبوة متفجرة عن طريق الخطأ وقال الهلال الاحمر في طوباس "ان الانفجار سبب في اصابة اربعة شبان، اصابتين استقر وضعهما واصابه بتر يدين والاصابه الرابعه حروق".