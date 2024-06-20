بطائرة مسيرة استهدفت مركبتهم.. الاحتلال يفشل في اغتيال عدد من المقاومين بمخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: فشل جيش الاحتلال في عملية اغتيال نفذها لعدد من المقاومين، فجر اليوم الخميس، بطائرة مسيّرة استهدفت مركبة لهم قرب مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة كان يستقلها عدد من المقاومين أثناء مرورها بجانب محطة للمحروقات قرب المخيم.

وأوضحت المصادر أن الطائرة أخطأت هدفها وانفجرت بجانب المركبة المستهدفة.

واعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم في بيان لها وضحت فيه مجريات الحادثة "ما حصل اليوم في تمام الساعة الواحدة ليلاً اثناء مرور أحد المجاهدين المطلوبين للاحتلال الصهيوني في شارع نابلس، حيث قام الاحتلال بتوجيه طائرة انتحارية لتنال من أخينا المجاهد سعيد جابر لكن معية الله كانت في المرصاد حيث انفجرت تلك الطائرة ونجى المجاهد ولله الحمد، ونقول للاحتلال الجبان أنتم لستم أهلاً للحرب لأن الغدر من إطباعكم الجبانة والساحة للرجال الرجال والمعركة معركة عقيدة حتى لو قتلتونا وجعلتوا من اجسادنا إربا لن نترك الطريق".