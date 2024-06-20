بالفيديو | القوات اليمنية تغرق سفينة TUTOR بعد استهدافها بزورقين وأسلحة تستخدم لاول مرة

وطن: نشر الاعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف سفينة TUTOR، التابعة لشركة EVALEND SHIPING CO SA، بزورقين هجوميين في البحر الأحمر واغراقها.

وأكدت القوات البحرية اليمنية، أن استهداف السفينة TUTOR، جاء بعد بعد اختراق سفينة تابعة لشركتها Evalendar Shipping Co SA لقرار الحظر ودخول ميناء حيفا المحتل.

ولفتت إلى أنه تم إرسال إيميل للشركة وإبلاغها عن اختراق إحدى سفنها المسماة SHIMANAMI STAR لقرار الحظر وتم تحذيرها، مشيرة إلى أن “السفينة TUTOR أغلقت جهاز التعارف الدولي AIS خلال مرورها من البحر الأحمر”.

وكشفت القوات البحرية، أنه تم استخدام عدة أسلحة بحرية في استهداف وإغراق السفينة TUTOR من بينها أسلحة تستخدم للمرة الأولى. واهابت القوات البحرية بكافة الشركات الملاحية أخذ تحذيراتنا على محمل الجد وإلا فسوف تتحمل كامل المسؤولية تجاه سلامة السفن والطواقم.

وأكدت القوات البحرية اليمنية، أنها لن تتوانى في استخدام كافة الوسائل والأسلحة البحرية لمساندة الإخوة المجاهدين في غزة في إطار عمليات القوات المسلحة، وشددت على ان “الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن توقف عملياتنا المساندة لغزة وكل اعتداء سوف يُقابل برد أقوى وضربات منكلة بعون الله”.

وكشف قيادي في أنصار الله، أن العملية ضد سفينة مملوكة لإحدى الشركات اليونانية الأكثر اختراقا للحصار على العدو، والشركة المالكة تخرق الحظر بتسيير ناقلات الشحن عبر البحر المتوسط نحو موانئ العدو.

ولفت إلى انه تم استهداف السفينة بعملية مركبة على 5 مراحل، بزورق مفخخ وصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة.

المصدر: المنارة+مواقع