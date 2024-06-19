إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في أوصرين وسبسطية

وطن: أصيب مواطن بشظايا الرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أوصرين جنوب نابلس، وبلدة سبسطية شمال غرب المدينة .

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أوصرين، وسط إطلاق للرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة مواطن بشظايا الرصاص الحي بمنطقة الرقبة وعدد من المواطنين بالاختناق.

من جهته، أفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأوضح أن الاقتحام تركّز في منطقة الآثار في البلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز وسط المتنزهين في المكان.