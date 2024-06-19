حزب الله يقصف مواقع عسكرية وتجهيزات تجسسية للاحتلال

وطن: واصل حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف المواقع العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة وفي الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأعلن حزب الله في بلاغات عسكرية، عن سلسلة عمليات نفذها مقاتلو ‏المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمسيّرات الانقضاضية.

وأكد أنه استهدف مساء اليوم موقعي السماقة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، وموقع زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وأصابها إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله إنه وبعد رصد تحرك لمجموعة من الجنود داخل موقع الراهب، استهدف مقاتلوه الموقع بقذائف المدفعية، وحققوا إصابات مؤكدة.‏

واستهدف الحزب تموضعًا لجنود الاحتلال داخل موقع البغدادي ‏بمحلّقة انقضاضية، وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعيّة، وأصابه إصابة مباشرة.‏

وأكد الحزب نجاحه -بعد ظهر اليوم- بتدمير التجهيزات التجسسية في موقع المطلّة ‏بعد قصفه بالأسلحة المناسبة، كما تم قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏(التابع للفرقة 91) في ثكنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية. ‏

وكان حزب الله قد أعلن صباح اليوم أنه شن هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود الاحتلال وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة، وحقق إصابات مؤكدة.