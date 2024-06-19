حزب الله يقصف مواقع عسكرية وتجهيزات تجسسية للاحتلال
وطن: واصل حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف المواقع العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة وفي الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأعلن حزب الله في بلاغات عسكرية، عن سلسلة عمليات نفذها مقاتلو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمسيّرات الانقضاضية.
وأكد أنه استهدف مساء اليوم موقعي السماقة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وأصابها إصابة مباشرة.
وقال حزب الله إنه وبعد رصد تحرك لمجموعة من الجنود داخل موقع الراهب، استهدف مقاتلوه الموقع بقذائف المدفعية، وحققوا إصابات مؤكدة.
واستهدف الحزب تموضعًا لجنود الاحتلال داخل موقع البغدادي بمحلّقة انقضاضية، وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف موقع جل العلام بقذائف المدفعيّة، وأصابه إصابة مباشرة.
وأكد الحزب نجاحه -بعد ظهر اليوم- بتدمير التجهيزات التجسسية في موقع المطلّة بعد قصفه بالأسلحة المناسبة، كما تم قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 (التابع للفرقة 91) في ثكنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.
وكان حزب الله قد أعلن صباح اليوم أنه شن هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود الاحتلال وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة، وحقق إصابات مؤكدة.