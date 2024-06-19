حصيلة اكتتاب عملة 99Bitcoins تبلغ علامة 2 مليون دولار

نجح اكتتاب عملة Bitcoins 99 (ذات الرمز 99BTC) بجمع تمويلٍ بقيمة 2 مليون دولار ليواصل لفت أنظار كبار اللاعبين المؤسساتيين وصغار المستثمرين معاً؛ ونظراً للاستخدامات الوظيفية المُبتكرة للعملة التي تعمل وفق آلية التعلم من أجل الكسب (learn-to-earn) وسمعة منصة 99Bitcoin الطيبة كإحدى أبرز مواقع تعلم أسس الكريبتو؛ فقد أبدى خبراء القطاع تفاؤلهم بآفاق هذه العملة الرقمية الجديدة.



لم يكن مؤثر الكريبتو الشهير جاكوب بيري وحدَه من رجَّحَ تمتع عملة BTC99 بإمكانات نموّ هائلة، حيث بدى مقدم قناة Crypto Boy أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل العملة مُرجّحاً تحقيق مستثمريها عوائد قد تصل إلى 100 ضعفٍ، فيما اكتفى ماثيو بيري بالقول إنه يرجّح كسبَهم لعوائد "لافتة".



يُذكر أن الخبراء المشار إليهم قاموا بوضع توقعاتٍ متفائلةٍ لعدة عملاتٍ جديدة خلال السوق الصاعدة الحالية، لذا لا يجدر بكم تجاهل ترشيحاتهم وتفاؤلهم بمستقبل عملة 99BTC.



ورغم كون 99BTC عملةً رقميةً جديدة، إلا أنها لا تتسم بذات مخاطر غيرها، وذلك نظراً لتمتع منصة 99Bitcoins بشهرة واسعةٍ في قطاع الكريبتو؛ فهي إحدى منصات تعليم الكريبتو الرائدة، كما يبلغ عدد المشتركين في موقعها 2.8 مليون مستخدم إلى جانب 700,000 مشتركٍ في قناتها على اليوتيوب.



وتم إطلاق موقع 99Bitcoins التعليمي عام 2013 قبل إطلاق بلوكتشين إيثيريوم نفسها؛ ونظراً لاقتراب دورة السوق الصاعدة المنتظرة، قرّرت المنصة أخيراً إطلاق عملتها الأساسية BTC99، والتي ستكون مهمّةً جداً لتحوّل Bitcoins99 من منصة تعليم كريبتو إلى نظام تقنيّ عاملٍ وفق آلية التعلم من أجل الكسب؛ ويمكن للمستخدمين الحاليين والجدد الحصول على حوافز ماليةٍ كبيرة لقاء مواصلة المشاركة في نظامها التقني.



رجّح خبراء كريبتو بارزون -كما أشرنا- أن تمتلك عملة 99BTC إمكاناتِ نموّ ضخمة، وقد تكون العملة التالية التي يُمكنها مضاعفة قيمتها بمقدار 10 أضعاف. وعليه، قد يحقق مشتروها الأوائل خلال اكتتابها أعلى العوائد الممكنة، فبينما يبلغ سعرها حالياً 0.00108$، يُنتظر ارتفاعه كثيراً فور إتمام مرحلة الاكتتاب الحالية يوم الثلاثاء القادم.



ولكن الميزات المتاحة لمالكي العملة لا تقتصر على إمكانية ارتفاع سعرها وحسب، حيث يمكنهم رهن ممتلكاتهم من عملة 99BTC ضمن آلية الرهن الخاصّة بالمشروع وكسب دخلٍ مُجزٍ منها دون عناء بفضل عوائد رهنها السنوية المثيرة حالياً بنسبةٍ تتجاوز 800%.

يمكن للمشترين المهتمين زيارة موقع 99Bitcoins واستخدام واجهة الشراء المباشر لشراء عملة BTC99؛ ونظراً لعملها وفق معيار ERC-20 خلال اكتتابها، يمكن للمستثمرين مبادلة ما بحوزتهم من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو تيثر (Tether-USDT) وفق معيار ERC-20 بعملات BTC99، كما يمكنهم شراؤها باستخدام عملة بينانس (Binance Coin-BNB) دون الاستفادة من ميزة الرهن خلال الاكتتاب.



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