اكتتاب عملة SEAL يشارف على الانتهاء بعد جمعه 4 مليون دولار

تخطت حصيلة اكتتاب عملة Sealana (ذات الرمز SEAL) حاجز 4 مليون دولار، ما يدل على الإقبال الهائل الذي شهدته هذه العملة الجديدة؛ وقد خطفت شخصية الفقمة -التي يتمَحور حولها المشروع- الأنظارَ بفضل ولعها بالوجبات السريعة والتداول العشوائيّ والصور الطريفة اللاذعة، وهي مستوحاةٌ من شخصية حلقة "World of Warcraft" من مسلسل ساوث بارك (South Park) وتجسّد ثقافة عملات الميم، وتُعَد كذلك جزءاً لا يتجزّأ من دعم مجتمع العملة.



ومن المقرّر أن ينتهي اكتتابُها في 25 حزيران/يونيو الجاري في الساعة 6 مساءً بالتوقيت العالميّ المنسق (UTC)، وبالتالي لم يتبقَّ أمام المستثمرين المهتمين بالمشروع سوى 13 يوماً فقط لشراء عملة SEAL.



ولتقليل رسوم الشبكة، سيتم توزيع العملات التي تم شراؤها على بلوكتشين إيثيريوم باستخدام بلوكتشين بينانس الذكية (BNB Smart Chain).

عملة SEAL ستشهد انفجاراً سعرياً عقب طرحها الأوليّ في منصات التداول، بحسب متداولٍ شهير

من المتوقع أن يمثل إدراج عملة Sealana في منصات التداول نقطةً محوريةً لمسارها السعريّ الذي سيصبح رهن قوى العرض والطلب بعد أن كان ثابتاً.



عملات الميم على سولانا تحقق نجاحاتٍ ساحقة؛ ما يجعل الظروف مواتية لازدهار عملة SEAL

تُعَد بلوكتشين سولانا الأمثل لإطلاق عملة Sealana، وذلك بفضل رسومها المنخفضة وسرعتها العالية وتجربة المستخدم السلسَة، ما جعلها إحدى أكثر شبكات البلوكتشين شعبيةً لمُعاملات عملات الميم.



ويتضح هذا من خلال أداء عملتها الأساسية سولانا (Solana-SOL)، التي ارتفعت بنسبةٍ تقارب 900% هذا العام، لتتفوّق على نظيراتها الأخريات. وتُعَد هذه العملة حالياً إحدى أفضل خمس عملاتٍ رقميةٍ من ناحية الأداء هذا العام متفوّقةً على بيتكوين بأكثرَ من 600%.



في الوقت نفسه، حققت اكتتابات عملات سولانا الأخرى نجاحاتٍ مدويةً في أعقاب إطلاقها على منصات التداول. فعلى سبيل المثال، ارتفعت عملة Beercoin (ذات الرمز BEER) بنسبة 131% هذا الأسبوع و391% منذ إدراجها على موقع CoinMarketCap في أيار/مايو.



وبالمثل، شهد الطرح الأوليّ لعملة Slothana (ذات الرمز SLOTH) في منصات التداول نجاحاً هائلاً لترتفع بأكثر من خمسة أضعاف سعر اكتتابها. ومع توالي ظهور مشاريع جديدة واعدة مثل Sealana، يبدو أن جاذبية عملات الميم على سولانا لا تزال مستمرّة.



ونظراً لانطوائها على إشاراتٍ كوميديةٍ مستوحاة من مسلسل ساوث بارك (South Park) وبعض الصور الطريفة عن شعار ترامب الشهير "جعلُ أمريكا عظيمةً مجدّداً"، يدعو اكتتاب عملة Sealana المتداولين للانضمام إلى الثورة التي تُحدِثها عملات الميم على سولانا، علماً أن المستثمرين المُحتملين يبدون في سباقٍ مع الزمن إذ لم يتبقَّ سوى 13 يوماً على انتهاء اكتتاب عملة SEAL.



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